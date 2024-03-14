Наиль Умяров оценил состояние поля на стадионе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о качестве газона на стадионе «Спартака» — «Лукойл Арена», где сегодня, 14 марта, состоялся матч 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1).

«Хорошее состояние поля. Это дом, особенная атмосфера. За последние два года мы тут проигрываем по минимуму. Было приятно вернуться. Многовато песочка, но для такого времени года и произошедшей ситуации это нормально. Смотря на поля других команд, вполне могло быть хуже», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на десятой минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани. На 36-й минуте счёт в матче сравнял нападающий красно-белых Александр Соболев. На 65-й минуте нападающий Антон Зиньковский вывел красно-белых вперёд. На 68-й минуте третий гол «Спартака» в матче забил центральный защитник Срджан Бабич.