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Наиль Умяров оценил состояние поля на стадионе «Спартака»

Наиль Умяров оценил состояние поля на стадионе «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о качестве газона на стадионе «Спартака» — «Лукойл Арена», где сегодня, 14 марта, состоялся матч 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

«Хорошее состояние поля. Это дом, особенная атмосфера. За последние два года мы тут проигрываем по минимуму. Было приятно вернуться. Многовато песочка, но для такого времени года и произошедшей ситуации это нормально. Смотря на поля других команд, вполне могло быть хуже», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на десятой минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани. На 36-й минуте счёт в матче сравнял нападающий красно-белых Александр Соболев. На 65-й минуте нападающий Антон Зиньковский вывел красно-белых вперёд. На 68-й минуте третий гол «Спартака» в матче забил центральный защитник Срджан Бабич.

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