Умяров: «Спартаку» тяжело далось поражение от «Факела» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что команда тяжело перенесла поражение от «Факела» (0:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Хотелось в чемпионате набрать максимум очков. Прежде всего, поражения от «Факела» тяжело далось. Хорошо, что после такого поражения мы идём дальше в кубке», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» после 20 проведенных матчей в чемпионате России набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице шестое место. В следующем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля сыграет дома с «Уралом». Игра состоится 31 марта в рамках 22-го тура. Матчи 21-го тура чемпионата страны перенесены из-за выборов президента Российской Федерации.