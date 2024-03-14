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Умяров: «Спартаку» тяжело далось поражение от «Факела» в РПЛ

Умяров: «Спартаку» тяжело далось поражение от «Факела» в РПЛ
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что команда тяжело перенесла поражение от «Факела» (0:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

«Хотелось в чемпионате набрать максимум очков. Прежде всего, поражения от «Факела» тяжело далось. Хорошо, что после такого поражения мы идём дальше в кубке», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» после 20 проведенных матчей в чемпионате России набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице шестое место. В следующем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля сыграет дома с «Уралом». Игра состоится 31 марта в рамках 22-го тура. Матчи 21-го тура чемпионата страны перенесены из-за выборов президента Российской Федерации.

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