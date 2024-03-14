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Ловчев: бить пенальти — это тяжелейшая вещь, давайте не будем трогать Дзюбу и Пиняева

Ловчев: бить пенальти — это тяжелейшая вещь, давайте не будем трогать Дзюбу и Пиняева
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Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал промахи футболистов «Локомотива» Артёма Дзюбы и Сергея Пиняева в серии послематчевых 11-метровых в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки калининградцев — 7:6.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
6 : 7
Балтика
Калининград
1:0 Тикнизян – 3'     1:1 Козлов – 53'    

«Бить пенальти — это тяжелейшая вещь. Когда всё решается одним ударом… Это нервы, это мастерство надо иметь, уверенность и прочее. Давайте не будем трогать этих ребят. Поздравим тех, кто вышел дальше», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. В составе «Балтики» голами отметились Тигран Ованесян и Натан Гассама. У железнодорожников дубль оформил нападающий Тимур Сулейманов.

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