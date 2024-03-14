Ловчев: бить пенальти — это тяжелейшая вещь, давайте не будем трогать Дзюбу и Пиняева

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал промахи футболистов «Локомотива» Артёма Дзюбы и Сергея Пиняева в серии послематчевых 11-метровых в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки калининградцев — 7:6.

«Бить пенальти — это тяжелейшая вещь. Когда всё решается одним ударом… Это нервы, это мастерство надо иметь, уверенность и прочее. Давайте не будем трогать этих ребят. Поздравим тех, кто вышел дальше», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. В составе «Балтики» голами отметились Тигран Ованесян и Натан Гассама. У железнодорожников дубль оформил нападающий Тимур Сулейманов.