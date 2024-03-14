Литвинов: Промес — мой партнёр по команде, не могу говорить о нём плохо

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов после матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1) высказался о ситуации с форвардом команды Квинси Промесом. Сейчас Промес находится в ОАЭ, где его задержали правоохранители. Изначально сообщалось, что Квинси попал в ДТП и скрылся с места аварии, из-за чего был задержан при попытке улететь в Россию, однако позже появилась информация, что полиция ОАЭ задержала футболиста по запросу Нидерландов.

«Он остаётся на связи с командой. Ребята пишут слова поддержки. Его нам хватает. Что касается информации о ситуации с ДТП Промеса, то он мой партнёр по команде, поэтому я не могу говорить о нём плохо. Если так случилось, то так случилось. Главное, чтобы он вернулся в команду. Сейчас проблема, что обсуждаем не футбол «Спартака», а всё, что происходит вокруг. Мы сегодня победили — это главное.

Всё в жизни случается. Все кричим, что один за всех, и все за одного — потом говорить, что Квинси виноват из-за пропущенных игр? Вся команда виновата — не уберегли. В «Спартаке» всегда есть давление. К этому все привыкли», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.