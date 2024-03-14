Сулейманов рассказал о трудностях тренировочного процесса во время Рамадана

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, как проходит его тренировочный процесс во время Рамадана.

«Очень тяжело для меня, но тренеры всё видят. Где-то словом поддержат и ещё чем-то. Михаил Михайловичу большое спасибо за доверие, несмотря на то, что я не ем и не пью воду с половины седьмого. В этот раз не буду давать послаблений, потому что хочу приблизиться к богу. Если я держу, значит, надо держать во всём», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Андрей Муценко.

В 2024 году священный месяц начинается 11 марта и заканчивается 9 апреля.

Напомним, в нынешнем сезоне Сулейманов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.