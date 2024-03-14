Тимур Сулейманов прокомментировал заключение контракта с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о матче с «Балтикой» в рамках четвертьфинала пути РПЛ Фонбет Кубка России и прокомментировал заключение контракта с клубом.

«Достаточно равная игра получилась, потому и дошло до серии пенальти. Всё было нормально, просто надо было реализовывать свои моменты. Вратарь «Балтики» — молодец: спас много ударов.

Честно, это облегчает мне жизнь, потому что это мой дом. Я здесь вырос, знаю всех воспитателей в интернате, всех в команде. Был мандраж, но это случилось. Спасибо «Локомотиву», что мне доверились. Конечно, я не расслаблюсь. Мне наоборот неприятно, что сейчас не получается забить. Для меня контракт ничего не значит — я бьюсь за клуб», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Андрей Муценко

Сегодня, 14 марта, прошел матч «Локомотива» с «Балтикой» на «РЖД Арене (Локомотив)». Встреча завершилась ничьей. Отличились Наир Тикнизян и Данила Козлов. Первая встреча команд также завершилась вничью – 2:2.