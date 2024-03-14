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«Наир поехал на МРТ». Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о травме Тикнизяна

«Наир поехал на МРТ». Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о травме Тикнизяна
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о травме Наира Тикнизяна, полученной в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки калининградцев — 7:6.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
6 : 7
Балтика
Калининград
1:0 Тикнизян – 3'     1:1 Козлов – 53'    

«Замена связана с повреждением задней поверхности бедра. Наир поехал на МРТ. Насколько серьёзная травма, будет известно сегодня вечером — завтра утром», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Наир Тикнизян получил повреждение во втором тайме и не смог продолжить игру. Футболист был заменён на 60-й минуте.

Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, «Локомотив» продолжит своё выступление в Пути регионов.

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