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«Наир поехал на МРТ». Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о травме Тикнизяна

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о травме Наира Тикнизяна, полученной в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки калининградцев — 7:6.

«Замена связана с повреждением задней поверхности бедра. Наир поехал на МРТ. Насколько серьёзная травма, будет известно сегодня вечером — завтра утром», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Наир Тикнизян получил повреждение во втором тайме и не смог продолжить игру. Футболист был заменён на 60-й минуте.

Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, «Локомотив» продолжит своё выступление в Пути регионов.