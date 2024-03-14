Сулейманов: в раздевалке «Локомотива» никакого негатива — нам просто не фартит

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов после поражения в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки калининградцев — 7:6.

«В раздевалке всё хорошо. Просто нам не фартит. Нужна одна победа, отдать все силы. Мы прошли сборы, играли против сильных команд. Играли с «Зенитом» — мы ничем не уступали и выглядели даже лучше. Просто какой-то нефарт. В раздевалке все шутят и общаются — вообще никакого негатива.

Конечно, поддержали Артёма. Он опытный игрок и понимает, что это лотерея. Артём — большой молодец. Он провёл на поле весь матч, естественно ему было тяжело. Он всегда меня поддерживает», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Андрей Муценко.