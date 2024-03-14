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Силкин прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Динамо» в Кубке России

Силкин прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Динамо» в Кубке России
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о победе петербургского «Зенита» над московским «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

«Зенит» на самом деле хорошая команда. Конечно, питерцы хотели взять реванш за предыдущие поражения. К 28-й минуте игра уже была сделана. «Зенит» – классная команда. Они весь сезон догоняли «Краснодар», а теперь вот догнали. Так что с настроем у них все в порядке. И стабильность есть», – приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 13 марта, прошел матч «Зенита» с «Динамо» на «Газпром Арене», который завершился победой петербуржцев со счетом 2:0. Матео Кассьерра оформил дубль в этой встрече. Первый матч команд завершился победой «Динамо» с минимальным преимуществом – 1:0.

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