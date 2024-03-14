Антон Зиньковский высказался о жеребьёвке полуфинала Кубка России

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал жеребьевку Фонбет Кубка России.

«Чуть-чуть увидели серию пенальти в матче «Локомотив» — «Балтика». Честно, в полуфинале все команды сильные. Раз «Балтика» прошла «Локомотив», то они заслужили. Все сильные команды, все будут биться. Никто не пустит другую команду без боя, поэтому будет тяжело играть со всеми. Нет разницы, с кем играть. От меня жеребьёвка не зависит. Если бы я проводил, то зависело (смеётся). Кто будет — тот будет», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 14 марта, на «Лукойл Арене» состоялся матч московского «Спартака» с «Оренбургом» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые одержали победу над соперником со счетом 3:1. Антон Зиньковский записал на свой счет один гол. Первый матч команд закончился победой «Оренбурга» с минимальным преимуществом – 1:0.