«Байер» — «Карабах»: стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 Лиги Европы

Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах». Команды будут играть на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Карабах»: Лунёв, Мустафазаде, Джафаргулиев, Гусейнов, Вешович, Ромау, Янкович, Бензия, Жунинью, Андраде, Зубир.

«Байер»: Коварж, Тапсоба, Инчапье, Фримпонг, Коссуну, Джака, Андрих, Хоффман, Адли, Вирц, Иглесиас.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА «Карабах» и «Байер» уже дважды встречались между собой на групповом этапе. Оба раза сильнее оказывался клуб из Леверкузена. В домашнем матче подопечные Хаби Алонсо одержали разгромную победу со счётом 5:1. На выезде «аптекари» добились минимальной победы — 1:0.

Отметим, что «Карабах» принимал участие в 1/16 финала турнира, в которой команда прошла португальскую «Брагу» по сумме двух матчей (4:2; 2:3).