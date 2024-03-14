Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» — «Карабах»: стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 Лиги Европы

«Байер» — «Карабах»: стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах». Команды будут играть на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Карабах»: Лунёв, Мустафазаде, Джафаргулиев, Гусейнов, Вешович, Ромау, Янкович, Бензия, Жунинью, Андраде, Зубир.

«Байер»: Коварж, Тапсоба, Инчапье, Фримпонг, Коссуну, Джака, Андрих, Хоффман, Адли, Вирц, Иглесиас.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА «Карабах» и «Байер» уже дважды встречались между собой на групповом этапе. Оба раза сильнее оказывался клуб из Леверкузена. В домашнем матче подопечные Хаби Алонсо одержали разгромную победу со счётом 5:1. На выезде «аптекари» добились минимальной победы — 1:0.

Отметим, что «Карабах» принимал участие в 1/16 финала турнира, в которой команда прошла португальскую «Брагу» по сумме двух матчей (4:2; 2:3).

Материалы по теме
Кафанов высказался о шансах Лунёва сыграть за сборную России на предстоящем сборе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android