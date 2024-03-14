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«Спартак» обратился к болельщикам после выхода в полуфинал Кубка России

«Спартак» обратился к болельщикам после выхода в полуфинал Кубка России
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Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к своим болельщикам после победы в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» и выхода в полуфинал турнира.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

«Спасибо за поддержку, лучшие болельщики на свете!», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Напомним, сегодня, 14 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» выиграл у «Оренбурга» со счётом 3:2.

Первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.

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