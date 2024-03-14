«Спартак» обратился к болельщикам после выхода в полуфинал Кубка России

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к своим болельщикам после победы в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» и выхода в полуфинал турнира.

«Спасибо за поддержку, лучшие болельщики на свете!», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Напомним, сегодня, 14 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» выиграл у «Оренбурга» со счётом 3:2.

Первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.