«Спартак» обратился к болельщикам после выхода в полуфинал Кубка России

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к своим болельщикам после победы в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» и выхода в полуфинал турнира.
«Спасибо за поддержку, лучшие болельщики на свете!», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.
Напомним, сегодня, 14 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» выиграл у «Оренбурга» со счётом 3:2.
Первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.
- 14 марта 2024
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:39
-
22:39
-
22:39
-
22:20
-
22:19
-
22:13
-
22:12
-
22:09
-
22:02
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:42
-
21:39
-
21:28
-
21:26
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
21:12
-
21:05
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:54
-
20:53
-
20:52
-
20:51
-
20:51