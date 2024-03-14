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ПАОК с Оздоевым совершил камбек в матче с загребским «Динамо» и вышел в 1/4 финала ЛК

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором встречались греческий ПАОК и «Динамо» из Загреба. Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках, Греция. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Хозяева добились разгромной победы со счётом 5:1.

В составе хозяев отличились Абдул-Рахман Баба, Брэндон, Константинос Кульеракис и Андрия Живкович, реализовавший 11-метровый удар. Ещё один мяч в свои ворота забил игрок «Динамо» Петар Сучич. В составе гостей отличился полузащитник Арбер Ходжа.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев появился на поле на 81-й минуте и не успел отметиться результативными действиями.

Напомним, первая встреча проходила в Загребе и завершилась уверенной победой «Динамо» со счётом 2:0. Таким образом, греческий клуб совершил камбек и одержал победу по сумме двух матчей — 5:3.