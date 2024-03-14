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«Техника – это просто топ». Второй вратарь «Карабаха» — об Андрее Лунёве

«Техника – это просто топ». Второй вратарь «Карабаха» — об Андрее Лунёве
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Второй голкипер азербайджанского «Карабаха» Амин Рамазанов поделился впечатлениями от совместной работы с основным вратарём клуба Андреем Лунёвым.

«Мы с ним хорошо общаемся, он один из самых близких для меня партнёров. Хотя у нас в целом отличный коллектив – нет коалиций, все за одну идею. Лунев поразил спокойствием, как он выбирает позицию, ловит мячи, техника – это просто топ. Человек не мог просто так попасть в Германию.

Истории из «Байера»? В основном я интересовался у него тренировочным процессом. Он сказал, что в условном «Локомотиве» и в Германии то же самое. Но большая ставка делается на игру ногами и атаки от вратаря», — приводит слова Рамазанова «Кик».

32-летний российский вратарь Андрей Лунёв в августе 2023 года после ухода из немецкого «Байера» подписал контракт с «Карабахом» из Азербайджана. В текущем сезоне на его счету 25 матча за клуб во всех турнирах с 32 пропущенными мячами, в восьми матчах Андрей не пропустил ни одного гола.

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