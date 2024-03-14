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Аталанта — Спортинг. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Аталанта» — «Спортинг»: Гонсалвеш забил и был сразу заменен после гола

«Аталанта» — «Спортинг»: Гонсалвеш забил и был сразу заменен после гола
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Сегодня, 14 марта, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в итальянском Бергамо проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Местная «Аталанта» на своём поле играет с португальским «Спортингом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
2-й тайм
2 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Гонсалвеш – 33'     1:1 Лукман – 46'     2:1 Скамакка – 59'    

На момент написания новости счет 1:0 в пользу «Спортинга». На 34-й минуте Педру Гонсалвеш прострелил ворота Хуана Муссо с передачи Виктора Дьокереша. Сразу после гола португальский футболист был вынужден удалиться с поля из-за полученной травмы, его заменил Рубен Аморим.

Обслуживает матч «Аталанта» — «Спортинг» бригада арбитров во главе с Сандро Шерером из Швейцарии. Ему помогают соотечественники Беким Зогай и Йонас Эрни, резервным судьёй выступает Лукас Фендрих. Напомним, первая игра между командами, прошедшая 6 марта в Лиссабоне, закончилась ничьёй — 1:1.

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