Жеребьёвка Лиги Европы: дата, где смотреть, во сколько начало

Жеребьёвка матчей 1/4 финала Лиги Европы пройдёт в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ». Данное мероприятие состоится сегодня, 15 марта. Начало жеребьёвки — 15:00 по московскому времени.

В 1/4 финала Лиги Европы сыграют: «Марсель» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Милан» (Италия), «Вест Хэм» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Рома» (Италия), «Байер» (Германия), «Аталанта» (Италия).

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы не предполагает ограничений, то есть вместе могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.

Противостояния будут состоять из двух матчей. В случае ничьей по итогам 180 минут игрового времени, команды сыграют два тайма по 15 минут вне зависимости от того, сколько мячей забьёт каждая команда дома и в гостях. Если по итогам дополнительных 30 минут команды не определят победителя, назначается серия пенальти.

Первые матчи данной стадии Лиги Европы пройдут 11 апреля, ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги Европы пройдёт 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».