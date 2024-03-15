Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» обыграть «Спортинг» и выйти в 1/4 финала ЛЕ

14 марта 2024 года состоялся матч итальянской «Аталанты» с португальским «Спортингом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо, Италия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет был открыт на 34-й минуте: Педру Гонсалвеш прострелил ворота Хуана Муссо с передачи Виктора Дьокереша. Сразу после гола португальский футболист был вынужден удалиться с поля из-за полученной травмы, его заменил Рубен Аморим. На 46-й минуте Адемола Лукман обработал мяч с передачи Эдерсона и нанес точный удар в девятку, сравнив счет. Через 13 минут Джанлука Скамакка с передачи Алексея Миранчука вывел «Аталанту» вперед, пробив в левый угол. Финальный счет встречи — 2:1.

Напомним, первая игра между командами, прошедшая 6 марта в Лиссабоне, закончилась ничьёй — 1:1. По итогам двух встреч итальянская «Аталанта» прошла в четвертьфинал Лиги Европы. Жеребьевка следующего этапа турнира пройдет 15 марта в 15:00 мск.