«Байер» вырвал победу у «Карабаха» на 90+7-й минуте и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Первый гол в матче был забит на 59-й минуте. Его автором стал игрок «Карабаха» Абделла Зубир. На 67-й минуте бразилец Жунинью забил второй гол «Карабаха». На 72-й минуте игрок «Байера» Жереми Фримпонг отыграл один мяч. На 90+3-й минуте форвард «Байера» Патрик Шик сравнял счёт в матче. Спустя ещё четыре минуты Шик оформил дубль и принёс своей команде победу. Отметим, что с 62-й минуты гости играют вдесятером.

Российский голкипер гостей Андрей Лунёв провёл на поле все 90 минут.

В первой матче в этой паре команды не смогли выявить победителя. Встреча завершилась вничью — 2:2. Таким образом, «Байер» вышел в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.