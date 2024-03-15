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«Байер» вырвал победу у «Карабаха» на 90+7-й минуте и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

«Байер» вырвал победу у «Карабаха» на 90+7-й минуте и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Зубир – 59'     0:2 Жунинью – 67'     1:2 Фримпонг – 72'     2:2 Шик – 90+3'     3:2 Шик – 90+8'    
Удаления: нет / Джафаргулиев – 62'

Первый гол в матче был забит на 59-й минуте. Его автором стал игрок «Карабаха» Абделла Зубир. На 67-й минуте бразилец Жунинью забил второй гол «Карабаха». На 72-й минуте игрок «Байера» Жереми Фримпонг отыграл один мяч. На 90+3-й минуте форвард «Байера» Патрик Шик сравнял счёт в матче. Спустя ещё четыре минуты Шик оформил дубль и принёс своей команде победу. Отметим, что с 62-й минуты гости играют вдесятером.

Российский голкипер гостей Андрей Лунёв провёл на поле все 90 минут.

В первой матче в этой паре команды не смогли выявить победителя. Встреча завершилась вничью — 2:2. Таким образом, «Байер» вышел в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

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