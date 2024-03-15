Агент Лунёва: поражение от «Байера» — сродни потере родного человека

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Байером» (2:3).

«Это поражение. Но знаете, может я скажу громко и пафосно, но это сродни потере родного человека. Хотя это, наверное, глупость, но опустошение такого масштаба, что можно что угодно говорить сейчас, что «Байер» был сильней на протяжении этой игры, сетовать на удаление Джафаргулиева на тех же минутах, что и с «Брагой». Но там проскочили, а здесь — нет. Это не «Брага» уже. Сложно анализировать по горячим следам, но замены вообще мимо абсолютно все. В любом случае, спасибо огромное «Карабаху».

Говорить про игру Андрея нет никакого смысла, вся команда проиграла. Не выручил в тех моментах, которые были, вины в голах нет», — сказал Смирнов в своём телеграм-канале.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах» завершился победой хозяев со счётом 3:2. Российский голкипер хозяев Андрей Лунёв провёл на поле все 90 минут.

Таким образом, «Байер» по сумме двух встреч (5:4) вышел в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Андрей Лунёв показал, как изучает немецкий язык: