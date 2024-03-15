Агент Лунёва: «Карабах» мог выиграть ЛЕ — не думаю, что «Ливерпуль» сильнее «Байера»

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, высказался о поражении в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Байером» (2:3) и голах в компенсированное время.

«Понятно, что «Байер» сильней и мощней. Если бы «Карабах» выиграл, никто слова не сказал бы, они не были хуже. Но играть вдесятером против «Байера» на выезде — смерти подобно. Переиграны полторы минуты, а гол забит на 98-й при добавленных шести… Понятно, что они радовались первому голу. Но это же они радовались, почему нужно, по мнению судьи, добавлять эти полторы минуты, я не знаю, мне кажется это не справедливо.

«Карабах» мог опять сотворить сенсацию. Скажу такую фантастическую вещь, что прошли бы «Байер», то могли претендовать на победу в Лиге Европы. Не думаю, что «Ливерпуль» или кто-то другой сильнее «Байера» на сегодняшний момент», — сказал Смирнов в своём телеграм-канале.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах» завершился победой хозяев со счётом 3:2. Российский голкипер хозяев Андрей Лунёв провёл на поле все 90 минут.

Таким образом, «Байер» по сумме двух встреч (5:4) вышел в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Андрей Лунёв показал, как изучает немецкий язык: