Олег Терёхин не сильно разочаровался поражению «Динамо» от «Зенита» в Кубке России

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался об ответном матче 1/4 финала Кубка Росси московской команды с «Зенитом».

«Динамо» проиграло со счётом 0:2 и опустилось в путь регионов (1:2 по сумме двух матчей, 1:0 – первый матч).

Как воспринял результат матча? Не сильно им разочарован. «Динамо» в целом контролировало мяч, больше им владело, но остроты у ворот «Зенита» не было. Только какие-то полумоментики и подходы. А «Зенит» забил – отошел, забил – отошел. Играл на контратаках. Пропущенные мячи для меня были непонятные. Защитники встали в линию, их просто развели и все.

Не хватало лидера на поле? Как такового лидера в команде нет. Никто особо не выделяется. Все ребята играют, как одна команда. Впереди немного не хватило. Группа атаки сыграла неудачно. Тюкавина прикрыли и все», — приводит слова Терёхина Евро-футбол.Ру.

Напомним, к 21 минуте дублем отметился нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, который по итогу был признан лучшим игроком матча.

После 20 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 40 очками. «Динамо» расположилось на третьем место (38 очков).

Материалы по теме Силкин прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Динамо» в Кубке России

«Зенит» затроллил «Фламенго» в социальной сети