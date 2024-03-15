Акинфеев ― о восьмом месте ЦСКА зимой: клуб с такой историей не должен быть так низко

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о восьмом месте армейской команды по итогам осенней части чемпионата России сезоне-2023/2024.

«Восьмое место перед зимним перерывом — это антирекорд. До этого сезона ниже пятого места мы перед перерывом не падали. Понимали, что восьмое место — это не уровень ЦСКА. Когда ты надеваешь форму топ-клуба, должен быть на две головы легче, выше, прыгучее. Клуб с такой историей не должен опускаться так низко.

Но мы всё можем исправить. У нас всё для этого есть. Мы не добрали очков: были провальные игры, а в скольких матчах в самом конце пропустили. Сейчас вот хорошо начали рестарт чемпионата, но опять потеряли очки в концовке. Но я думаю, что мы на верном пути. Нет предела совершенству.

Жизнь же на месте не стоит. Первое время мне было трудно смириться, например, с тем, что больше нет Натхо, Вернблума, Мусы, Игнашевича, Березуцких. Такова жизнь. Но я уверен, что с нашим составом можно и нужно побеждать», — рассказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 18 туров ЦСКА занимал восьмое место в РПЛ с 28 очками. После возобновления чемпионата московский клуб по итогам 20 тура поднялся на четвертое место – 32 очка.

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