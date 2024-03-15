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Игрок «Реала» Браим Диас объяснил своё решение выступать за сборную Марокко

Игрок «Реала» Браим Диас объяснил своё решение выступать за сборную Марокко
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Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас прокомментировал своё решение выступать за сборную Марокко.

«Любовь, которую подарили мне Испания и Марокко очень большая, это две замечательные страны. У меня марокканские корни, но я вырос в Испании.

Буду ли я праздновать гол в ворота Испании? Сейчас не знаю, что вам сказать, но скажу, что убеждён на 100% в своём решении. Всегда решаю сердцем, так было и в этот раз. Я просто мальчик с мечтами. Любовь и проект Марокко кажутся мне очень хорошими. Решение принято. Теперь уже не стоит думать о том, что было бы, если бы… Я не думал о том, позвонит ли мне тренер Испании, чтобы принять решение», – приводит слова Диаса Marca.

Напомним, Диас родился в Малаге (Испания), однако его родители имеют марокканские корни. За сборную Испании атакующий игрок сыграл всего один товарищеский матч — 8 июня 2021 года. Тогда «Фурия Роха» разгромила сборную Литвы со счётом 4:0, а полузащитник отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне Диас провёл за «Реал» 32 матча во всех турнирах, отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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