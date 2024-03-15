Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уткин — об увольнении Ивича из «Краснодара»: это решение одного человека

Уткин — об увольнении Ивича из «Краснодара»: это решение одного человека
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».

«Мы все ломаем голову над тем, как это произошло. Мы не узнаем этого никогда никаким образом. Если только нам об этом не расскажет владелец «Краснодара» господин Галицкий Сергей Николаевич. Потому что «Краснодар» – это клуб частный, и любое важное решение – это всегда то, что называется по-английски «one-man decision», то есть решение одного человека.

Для того, чтобы понять его, либо он сам расскажет, либо необходимо забраться к нему в голову, что гораздо сложнее», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

После возобновления сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и на выезде проиграл «Ростову» (1:2). 12 марта «быки» вылетели из Фонбет Кубка России, уступив подмосковным «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей.

Материалы по теме
Мусаев возглавит «Краснодар» после Ивича. Чего он добился в клубе и за границей?
Мусаев возглавит «Краснодар» после Ивича. Чего он добился в клубе и за границей?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android