Уткин — об увольнении Ивича из «Краснодара»: это решение одного человека

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».

«Мы все ломаем голову над тем, как это произошло. Мы не узнаем этого никогда никаким образом. Если только нам об этом не расскажет владелец «Краснодара» господин Галицкий Сергей Николаевич. Потому что «Краснодар» – это клуб частный, и любое важное решение – это всегда то, что называется по-английски «one-man decision», то есть решение одного человека.

Для того, чтобы понять его, либо он сам расскажет, либо необходимо забраться к нему в голову, что гораздо сложнее», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

После возобновления сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и на выезде проиграл «Ростову» (1:2). 12 марта «быки» вылетели из Фонбет Кубка России, уступив подмосковным «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей.