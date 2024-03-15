Хаби Алонсо отреагировал на камбэк «Байера» в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Карабахом»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги Европы. Напомним, подопечные испанского наставника обыграли азербайджанский «Карабах» со счётом 5:4 по сумме двух матчей.
«Не лучший наш матч, но мы все равно смогли победить с сердцем и страстью. Мы хорошо отреагировали. Оглядываясь назад, не стал бы ставить другой состав, потому что невозможно всегда использовать одних и тех же футболистов», – приводит слова Алонсо Fussball News.
Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах» завершился победой хозяев со счётом 3:2.
Жеребьёвка матчей 1/4 финала Лиги Европы пройдёт в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Она состоится сегодня, 15 марта. Начало жеребьёвки — в 15:00 по московскому времени.
- 15 марта 2024
-
08:07
-
07:45
-
07:35
-
07:16
-
07:05
-
06:23
-
06:13
-
06:06
-
05:38
-
05:22
-
05:12
-
04:06
-
03:58
-
03:39
-
02:57
-
02:41
-
02:40
-
02:05
-
01:50
-
01:41
-
01:40
-
00:59
-
00:58
-
00:58
-
00:52
-
00:51
-
00:47
-
00:30
-
00:30
-
00:26
-
00:22
-
00:22
-
00:22
-
00:16
-
00:15