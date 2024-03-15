Хаби Алонсо отреагировал на камбэк «Байера» в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Карабахом»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги Европы. Напомним, подопечные испанского наставника обыграли азербайджанский «Карабах» со счётом 5:4 по сумме двух матчей.

«Не лучший наш матч, но мы все равно смогли победить с сердцем и страстью. Мы хорошо отреагировали. Оглядываясь назад, не стал бы ставить другой состав, потому что невозможно всегда использовать одних и тех же футболистов», – приводит слова Алонсо Fussball News.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах» завершился победой хозяев со счётом 3:2.

Жеребьёвка матчей 1/4 финала Лиги Европы пройдёт в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Она состоится сегодня, 15 марта. Начало жеребьёвки — в 15:00 по московскому времени.