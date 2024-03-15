Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо отреагировал на камбэк «Байера» в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Карабахом»

Хаби Алонсо отреагировал на камбэк «Байера» в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Карабахом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги Европы. Напомним, подопечные испанского наставника обыграли азербайджанский «Карабах» со счётом 5:4 по сумме двух матчей.

«Не лучший наш матч, но мы все равно смогли победить с сердцем и страстью. Мы хорошо отреагировали. Оглядываясь назад, не стал бы ставить другой состав, потому что невозможно всегда использовать одних и тех же футболистов», – приводит слова Алонсо Fussball News.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах» завершился победой хозяев со счётом 3:2.

Жеребьёвка матчей 1/4 финала Лиги Европы пройдёт в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Она состоится сегодня, 15 марта. Начало жеребьёвки — в 15:00 по московскому времени.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Зубир – 59'     0:2 Жунинью – 67'     1:2 Фримпонг – 72'     2:2 Шик – 90+3'     3:2 Шик – 90+8'    
Удаления: нет / Джафаргулиев – 62'
Материалы по теме
Клопп прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» в матче со «Спартой» в Лиге Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android