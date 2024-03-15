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Тренер «Карабаха» Гурбанов высказался о поражении в матче Лиги Европы с «Байером»

Тренер «Карабаха» Гурбанов высказался о поражении в матче Лиги Европы с «Байером»
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Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение своих подопечных в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером» (2:3). Первая игра завершилась со счётом 2:2.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Зубир – 59'     0:2 Жунинью – 67'     1:2 Фримпонг – 72'     2:2 Шик – 90+3'     3:2 Шик – 90+8'    
Удаления: нет / Джафаргулиев – 62'

«Благодарен своим футболистам. Они до самого конца вели тяжёлую борьбу. Много сил потратили. Благодарен и нашим болельщикам, поддерживавшим нас. Поздравляю Хаби Алонсо с выходом в четвертьфинал.

Для нас это большой опыт. Мы лично увидели, на каком уровне большой футбол. Одно дело обсуждать, а другое — быть внутри этого. Одна мелкая деталь может решить исход матча. И мы это увидели сами. Ни дома, ни здесь нам не хватило двух забитых мячей для победы. Я и прежде говорил, что этот соперник может забивать сколько захочет. Я увидел, что моих замыслов недостаточно и мне нужно повышать опыт, умения, если хотим расти», — заявил Гурбанов Аzerisport.com.

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