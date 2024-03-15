Тренер «Карабаха» Гурбанов высказался о поражении в матче Лиги Европы с «Байером»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение своих подопечных в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером» (2:3). Первая игра завершилась со счётом 2:2.

«Благодарен своим футболистам. Они до самого конца вели тяжёлую борьбу. Много сил потратили. Благодарен и нашим болельщикам, поддерживавшим нас. Поздравляю Хаби Алонсо с выходом в четвертьфинал.

Для нас это большой опыт. Мы лично увидели, на каком уровне большой футбол. Одно дело обсуждать, а другое — быть внутри этого. Одна мелкая деталь может решить исход матча. И мы это увидели сами. Ни дома, ни здесь нам не хватило двух забитых мячей для победы. Я и прежде говорил, что этот соперник может забивать сколько захочет. Я увидел, что моих замыслов недостаточно и мне нужно повышать опыт, умения, если хотим расти», — заявил Гурбанов Аzerisport.com.