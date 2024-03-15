Бистрович: «Балтике» неважно, с кем играть дальше в Кубке, мы можем обыграть любого

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о желаемом соперники в полуфинале Кубка России.

Вчера, 14 марта, калининградский клуб обыграл в четвертьфинале «Локомотив» со счётом 1:1, 7:6 – по пенальти.

«Нам неважно, с кем играть дальше в следующем раунде Кубка. Мы показали, что можем обыграть любого. Особенного желания встретиться с ЦСКА у меня нет», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте игры, когда отличился футболист «Локомотива» Наир Тикнизян. «Балтика» сравняла счёт на 53-й минуте. Автором забитого мяча стал 19-летний футболист Данила Козлов.

В полуфинал Кубка России (Путь РПЛ), кроме «Балтики», вышли «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.