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Бистрович: «Балтике» неважно, с кем играть дальше в Кубке, мы можем обыграть любого

Бистрович: «Балтике» неважно, с кем играть дальше в Кубке, мы можем обыграть любого
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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о желаемом соперники в полуфинале Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
6 : 7
Балтика
Калининград
1:0 Тикнизян – 3'     1:1 Козлов – 53'    

Вчера, 14 марта, калининградский клуб обыграл в четвертьфинале «Локомотив» со счётом 1:1, 7:6 – по пенальти.
«Нам неважно, с кем играть дальше в следующем раунде Кубка. Мы показали, что можем обыграть любого. Особенного желания встретиться с ЦСКА у меня нет», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте игры, когда отличился футболист «Локомотива» Наир Тикнизян. «Балтика» сравняла счёт на 53-й минуте. Автором забитого мяча стал 19-летний футболист Данила Козлов.

В полуфинал Кубка России (Путь РПЛ), кроме «Балтики», вышли «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

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