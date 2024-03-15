В «Баварии» считают, что «Барса» отпустит защитника Араухо за € 100 млн — Mundo Deportivo

В мюнхенской «Баварии» полагают, что им удастся договориться о трансфере защитника «Барселоны» Рональда Араухо за € 100 млн. Об этом сообщает испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, уругвайский защитник сине-гранатовых является приоритетной целью для мюнхенцев. Отмечается, что «Баварии» придётся расстаться с некоторыми своими игроками, чтобы найти необходимые средства для оформления трансфера Рональда.

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Араухо находится в системе «Барселоны» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл за «блауграну» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.