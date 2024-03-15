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«Москвичи справились не без проблем». Бубнов — о матче «Спартака» с «Оренбургом»

«Москвичи справились не без проблем». Бубнов — о матче «Спартака» с «Оренбургом»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Оренбург». Красно-белые одержали победу со счётом 3:1 и прошли в полуфинал. Счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани, в составе «Спартака» отличились форвард Александр Соболев, полузащитник Антон Зиньковский и защитник Срджан Бабич. Напомним, в первой игре «Оренбург» дома одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

«Игре не хватало того кубкового накала, к которому все привыкли. Удивил состав «Оренбурга». Впереди двухнедельная пауза на игры сборных, почему не выпустить основной состав, чтобы бороться за победу? Команда Деограсии неплохо выступает после возобновления чемпионата. Если бы с первых минут появились все игроки основы, то встреча была бы совершенно другая. Но они даже вдесятером едва не спасли встречу, когда на поле появились лидеры.

А у «Спартака» сейчас непонятно, кто играет в основе, а кто игрок ротации. Абаскаль вновь не изменяет своему тренерскому стилю. У тех, кто вышел на поле, была довольно простая задача — обыграть второй состав не самой сильной команды РПЛ. Но и с этим москвичи справились не без проблем. В эпизоде с пропущенным голом они допустили тактическую ошибку. Неправильно сыграл Умяров.

«Спартаку» в первом тайме не хватало скорости, только после перерыва хозяева взвинтили темп. Благодаря этому они раз за разом разрывали оборону «Оренбурга», что и привело к двум голам. Могли забивать ещё больше, но подвела реализация.

Казалось бы, у «Оренбурга» практически нет шансов спасти игру, плюс гости остались в меньшинстве. Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не создал себе проблемы на ровном месте. Здорово сыграл Селихов в эпизоде с голевым моментом на последних минутах встречи.

После победы над вторым составом «Оренбурга» делать какие-то далеко идущие выводы по игре красно-белых нельзя. Этот результат ни о чём не говорит, вообще. Сыграли и забыли», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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