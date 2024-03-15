Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 26-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 15 марта, матчем «Кёльн» — «РБ Лейпциг» стартует 26-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024.
В 26-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч (время — московское):
15 марта, пятница:
«Кёльн» — «РБ Лейпциг» (22:30).
16 марта, суббота:
«Хайденхайм» — «Боруссия» Д (17:30);
«Дармштадт 98» — «Бавария» (17:30);
«Вольфсбург» — «Аугсбург» (17:30);
«Унион» — «Вердер» (17:30);
«Майнц» — «Бохум» (17:30);
«Хоффенхайм» — «Штутгарт» (20:30).
17 марта, воскресенье:
«Фрайбург» — «Байер» (17:30);
«Боруссия» Д — «Айнтрахт» (19:30).
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер». Команда набрала 67 очков за 25 матчей. Второе место занимает «Бавария» (57). На третьей строчке располагается «Штутгарт» (53).