Аршавин: что говорить о победе «Спартака»? Они играли против второго состава «Оренбурга»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу московского «Спартака» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Напомним, «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:1 и прошёл в полуфинал Пути РПЛ. При этом первый матч красно-белые проиграли оренбуржцам со счётом 0:1.

«Что тут говорить? «Спартак» играл против второго состава «Оренбурга». Увидел, как «Спартак» забил второй гол, там Прохин разочаровал. «Спартак» второй состав «Оренбурга» может обыграть, и то там такой гол… Если бы проиграли 0:1, то сказали бы, что сдавали и сливали тренера. Понятно, что «Оренбург» спокойно отнёсся к матчу, им надо фокусироваться на РПЛ», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».