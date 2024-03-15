Акинфеев ― о моде на розыгрыш низом: мне комфортнее ― длинную дал и стоишь отдыхаешь

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о том, что голкиперы часто стали разыгрывать от ворот низом.

«Я из советской школы. В «Ростове» Валерий Георгиевич своих заставляет разыгрывать. Мне же комфортнее, как меня учили Пшеничников, Астаповский: длинную отдал – и стоишь отдыхаешь. Пока там мяч найдут – 100 событий произойдёт. Одно дело, когда ты Эдерсон и играешь в «Манчестер Сити», где под тебя все открываются, мяч корпусом укрывают, у всех голова на 360 градусов работает. А когда такого нет, трудно так разыгрывать. У меня много голевых? Ну вот! Вперёд дал, и всё.

Я под моду на розыгрыш низом не то что не подстраивался, я сразу сказал, что мне чем проще, тем лучше. Я сейчас смотрю старые записи времён Газзаева. Мяч у меня, игроки ещё не вышли, я как дам на Попова — бум. Нижегородов от своих ворот в ответ мне длинную даст. Мяч над всеми летает, все бегают, дышат. Интересный футбол был», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.