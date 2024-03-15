Акинфеев: привык быть наверху, но ЦСКА чаще четвёртый и пятый. Ищу ответ на вопрос почему

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о турнирном положении армейской команды.

«Трудно, когда ты не борешься за первое место. Да, был хороший и классный прошлый сезон — второе место, Кубок. Это глоток воздуха. Но на протяжении последних лет мы чаще четвёртые или пятые. Это вызывает непонимание у самого себя, потому что я привык быть наверху. Я сам ищу ответ на вопрос, почему так происходит. Но, с другой стороны, мне уже не 20 лет – понимаю, что нужно просто стиснуть зубы и продолжать работать.

Приводит ли к чему-то поиск ответов? Ни к чему не приводит. После этого можно только ещё больше загнаться. Повторюсь, всё меняется. Я не могу назвать нынешний период в ЦСКА самым тяжёлым. Когда уходили друзья, с которыми я 15 лет играл, – вот это было тяжело. А сейчас просто приходят новые люди — всё меняется, команда строится. Когда-то и я уйду. У меня осталась только ностальгия по старым временам, но они уже в прошлом, поэтому какой смысл об этом думать», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.