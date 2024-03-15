Жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Жеребьёвка матчей 1/4 финала Лиги конференций пройдёт сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Начало жеребьёвки — в 16:00 по московскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».

В 1/4 финала Лиги конференций сыграют «Лилль» (Франция), «Астон Вилла» (Англия), «Фиорентина» (Италия), «Фенербахче» (Турция), «Брюгге» (Бельгия), ПАОК (Греция), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция).

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций не предполагает ограничений, то есть вместе могут сыграть представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги конференций пройдёт 29 мая в Афинах (Греция) на стадионе «Айя-София».