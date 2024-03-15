Чемпионат России по футболу: когда следующие матчи, почему перенесён 21-й тур РПЛ

Российская Премьер-Лига сезона-2023/2024 возобновится после мартовской международной паузы матчами 22-го тура. Игры 21-го тура перенесены в связи с выборами президента Российской Федерации, которые проходят с 15 по 17 марта.

Центральным матчем перенесённого на конец апреля 21-го тура является московское дерби между ЦСКА и «Спартаком». Команды Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля встретятся на «ВЭБ Арене». Также в рамках 21-го утра Российской Премьер-Лиги должны пройти матчи «Зенит» — «Рубин», «Краснодар» — «Балтика» и «Оренбург» — «Динамо».

Матчи 22-го тура, которыми возобновится чемпионат России сезона-2023/2024, пройдут в конце марта, когда завершится последний в этой кампании международный перерыв. Напомним, по состоянию на сегодняшний день в РПЛ лидирует санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые опережают идущий следом «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».