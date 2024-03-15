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«Барселона» планирует отдать 10-й номер, под которым играли Фати и Месси, Ламину Ямалу

«Барселона» планирует отдать 10-й номер, под которым играли Фати и Месси, Ламину Ямалу
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16-летний нападающий «Барселоны» Ламил Ямал со следующего сезона может получить футболку с номером 10, под которым в последний раз играл Ансу Фати, нынешнюю кампанию проводящий на правах аренды в «Брайтоне». Об этом сообщает Catalunya Radio.

Сейчас Ямал, забивший шесть голов и отдавший семь результативных передач в 38 матчах сезона, играет за команду под номером 27.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Наибольшую популярность этому номеру в «Барселоне» после ухода Роналдиньо принёс аргентинец Лионель Месси, выступавший под ним за сине-гранатовых с 2008 по 2021 год. После ухода Месси этот номер в клубе доверили Ансу Фати, однако вундеркинд из-за постоянных травм так и не смог оправдать ожиданий, поэтому был отправлен в аренду.

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