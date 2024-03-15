Игорь Акинфеев: у меня ни разу не было мыслей завершить карьеру

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что никогда не думал о завершении профессиональной карьеры футболиста.

«Тело, конечно, даёт о себе знать, но всё не так плохо. У меня даже ни разу не было мыслей завершить карьеру. Я давно мог сказать, что мне всё надоело, но смысл, если это неправда? Были ли мысли уйти из ЦСКА? Все знают, что по мне даже ни одного предложения не было, по словам Евгения Ленноровича, — ни из Европы, ни из России.

Конечно, с годами рутина немножко надоедает. Но, с другой стороны, это моя любимая работа, от которой я получаю удовольствие. Я живу жизнью, которая мне нравится, уже 22 года. Окей, я могу отдохнуть месяц, но я не могу представить себя лежащим на диване год-два, не могу представить себя вне команды. Вот завтра я проснусь, а команды нет. И что мне делать? У меня усталости от футбола вообще нет. Если что-то изменится, все узнают, что мне всё надоело», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.