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«Прекрасные эмоции». Юрий Лодыгин — о возвращении в Россию на матчи сборной

«Прекрасные эмоции». Юрий Лодыгин — о возвращении в Россию на матчи сборной
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Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о своём возвращении в сборную России. Напомним, в мартовскую международную паузу подопечные Валерия Карпина сыграют с национальными командами Сербии и Парагвая.

«Прекрасные эмоции. Последние 10 минут, когда мы спускались, было очень приятно, потому что я уже два года не прилетал в Россию, так как нахожусь в греческом клубе. Поэтому очень приятно приезжать обратно. Два года назад я приезжал больше по делам каждодневным», — сказал Лодыгин в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, Юрий Лодыгин дебютировал в сборной России 19 ноября 2013 года в товарищеском матче с Южной Кореей (2:1). Всего за российскую национальную команду футболист провёл 11 матчей во всех соревнованиях, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Экс-вратарь «Зенита» находился в заявке сборной России на чемпионате Европы – 2016.

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