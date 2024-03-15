Стали известны пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 15 марта, состоялась жеребьёвка матчей второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Жеребьёвку провела заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Ирина Посиренина.
Второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России
«Ахмат» — «Оренбург»
«Урал» — «Локомотив»
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»
«Химки» — «Ростов»
Следом пройдёт жеребьёвка матчей 1/2 финала Пути РПЛ.
Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.). Матч прошёл 11 июня 2023 года на стадионе «Лужники» в Москве.