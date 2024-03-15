Игорь Акинфеев: обидно, что на ЦСКА ходит шесть тысяч, но футболисты не принимают законы

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о понижении посещаемости матчей РПЛ из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Естественно, хочется, чтобы были полные трибуны, чтобы они пели. Но что сделать? Футболисты не принимают законы. Обидно, что ЦСКА только начал собирать по 25 тысяч человек, а сейчас шесть тысяч ходят. К сожалению, сегодня я не могу на это повлиять», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.