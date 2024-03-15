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Тренер «Баварии» Тухель поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов

Тренер «Баварии» Тухель поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоится сегодня, 15 марта. Начало — в 14:00 по московскому времени.

«Мы ничего не желаем. Мы счастливы и гордимся тем, что прошли дальше. Нашей целью было попасть в четвертьфинал. Мы заслуживаем того, чтобы быть в четвертьфинале. Теперь нужно немного удачи. Конечно, есть команды, с которыми, может быть, было бы немного лучше, чем с другими. С этого момента всё возможно», — приводит слова Тухеля пресс-служба немецкого клуба.

В 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «Бавария», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Арсенал», «ПСЖ», «Барселона», дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико».

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