Женская сборная России сохранила 26-ю строчку в рейтинге ФИФА

Женская сборная России сохранила 26-е место в обновлённой версии мирового рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

На счету женской российской команды 1716,96 рейтинговых балла. В конце февраля сборная России провела товарищеский матч со сборной Ботсваны, в котором одержала разгромную победу со счётом 4:0. Лидирует в мировом рейтинге действующий чемпион мира в лице женской сборной Испании.

Второе место занимает Англия, третье — Франция. На четвёртой строчке расположилась команда США, пятёрку замыкает женская сборная Германии. Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и российские команды решением ФИФА и УЕФА отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.