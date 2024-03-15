Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная России сохранила 26-ю строчку в рейтинге ФИФА

Женская сборная России сохранила 26-ю строчку в рейтинге ФИФА
Комментарии

Женская сборная России сохранила 26-е место в обновлённой версии мирового рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

На счету женской российской команды 1716,96 рейтинговых балла. В конце февраля сборная России провела товарищеский матч со сборной Ботсваны, в котором одержала разгромную победу со счётом 4:0. Лидирует в мировом рейтинге действующий чемпион мира в лице женской сборной Испании.

Второе место занимает Англия, третье — Франция. На четвёртой строчке расположилась команда США, пятёрку замыкает женская сборная Германии. Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и российские команды решением ФИФА и УЕФА отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Женская Суперлига, сезон-2024: расписание матчей 1-го тура
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android