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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 29-го тура Серии А сезона-2023/2024

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 29-го тура Серии А сезона-2023/2024
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Сегодня, 15 марта, матчем между «Эмполи» и «Болоньей» стартует 29-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

15 марта, пятница

  • 22:45 мск. «Эмполи» — «Болонья»

16 марта, суббота

  • 17:00 мск. «Удинезе» — «Торино»
  • 17:00 мск. «Монца» — «Кальяри»
  • 20:00 мск. «Салернитана» — «Лечче»
  • 22:45 мск. «Фрозиноне» — «Лацио»

17 марта, воскресенье

  • 14:30 мск. «Ювентус» — «Дженоа»
  • 17:00 мск.«Верона» — «Милан»
  • 20:00 мск. «Рома» — «Сассуоло»
  • 20:00 мск. «Аталанта» — «Фориентина»
  • 22:45 мск. «Интер» — «Наполи»

Напомним, турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», который набрал 75 очков за 28 матчей. У ближайшего преследователя, «Милана», 59 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус» (58).

Полная турнирная таблица чемпионата Италии
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