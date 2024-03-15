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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 29-го тура Серии А сезона-2023/2024

Сегодня, 15 марта, матчем между «Эмполи» и «Болоньей» стартует 29-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

15 марта, пятница

22:45 мск. «Эмполи» — «Болонья»

16 марта, суббота

17:00 мск. «Удинезе» — «Торино»

17:00 мск. «Монца» — «Кальяри»

20:00 мск. «Салернитана» — «Лечче»

22:45 мск. «Фрозиноне» — «Лацио»

17 марта, воскресенье

14:30 мск. «Ювентус» — «Дженоа»

17:00 мск.«Верона» — «Милан»

20:00 мск. «Рома» — «Сассуоло»

20:00 мск. «Аталанта» — «Фориентина»

22:45 мск. «Интер» — «Наполи»

Напомним, турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», который набрал 75 очков за 28 матчей. У ближайшего преследователя, «Милана», 59 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус» (58).