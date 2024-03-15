Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 29-го тура Серии А сезона-2023/2024
Сегодня, 15 марта, матчем между «Эмполи» и «Болоньей» стартует 29-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
15 марта, пятница
- 22:45 мск. «Эмполи» — «Болонья»
16 марта, суббота
- 17:00 мск. «Удинезе» — «Торино»
- 17:00 мск. «Монца» — «Кальяри»
- 20:00 мск. «Салернитана» — «Лечче»
- 22:45 мск. «Фрозиноне» — «Лацио»
17 марта, воскресенье
- 14:30 мск. «Ювентус» — «Дженоа»
- 17:00 мск.«Верона» — «Милан»
- 20:00 мск. «Рома» — «Сассуоло»
- 20:00 мск. «Аталанта» — «Фориентина»
- 22:45 мск. «Интер» — «Наполи»
Напомним, турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», который набрал 75 очков за 28 матчей. У ближайшего преследователя, «Милана», 59 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус» (58).
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