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Тренер «Химок» Талалаев: ждали «Динамо» или «Локо», но «Ростов» тоже достойный соперник

Тренер «Химок» Талалаев: ждали «Динамо» или «Локо», но «Ростов» тоже достойный соперник
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался об итогах жеребьёвки второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Химки» встретятся с «Ростовом».

«Мы понимали, что из четырёх команд РПЛ должна достаться какая-то. Две команды, скажем так, более мастеровитые, а две более организованные. Мы, конечно, были за то, чтобы попасть на более классные команды, потому что мы сами достаточно организованная команда, а классные команды позволяют себе вольности. Поэтому мы ждали «Динамо» или «Локомотив», но «Оренбург» и «Ростов» тоже достойные соперники. Будем ждать «Ростов» в Химках. Если мы обыграли «Краснодар», то не вижу взаимосвязи с «Ростовом», потому что эти команды играют в разный футбол», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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