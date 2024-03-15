Спортдир «Ростова»: «Химки» прошли «Краснодар» и всем всё доказали — будет непросто

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на результат жеребьёвки второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Жёлто-синие сыграют с подмосковными «Химками».

«В Кубке России легко ни с кем не будет. «Химки» достойный соперник. В прошлой стадии «Химки» прошли «Краснодар». По-моему, всем всё доказали. Будет очень непросто», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Во вторник, 12 марта, «Химки» дома обыграли «Краснодар» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (2:0) и прошли в следующую стадию турнира. Подмосковная команда лидирует в Мелбет Первой лиге после 22 туров чемпионата, набрав 42 очка. «Ростов», в свою очередь, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.