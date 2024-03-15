Нападающий «Спартака» Промес возвращался в Россию до задержания в ОАЭ

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес попал в ДТП в ОАЭ ещё 15 января, после этого он успел вернуться в Москву и вылететь обратно в Дубай вместе с остальной командой Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает Baza в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ.

Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.