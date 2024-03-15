Нападающий «Оренбурга» Воробьёв высказался о поражении от «Спартака» в Кубке России

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:3). Напомним, в первой игре «Оренбург» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Сегодня, 15 марта, стало известно, что во втором этапе 1/4 финала Пути регионов «Оренбург» встретится с «Ахматом».

«Сложно сказать по горячим следам. Мы вышли на второй тайм и немного не попали в ритм игры. Сбился темп игры. У соперника стали появляться опасные подходы к нашим воротам, а потом пошли голы.

«Спартак» заменами усилил игру? Это мы плохо вышли после перерыва. Не знаю, с чем это связано. Мы хотели пройти дальше, но не получилось. У нас всё равно в Кубке ещё остаётся шанс. Будем стараться им воспользоваться», — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».