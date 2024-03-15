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Нападающий «Оренбурга» Воробьёв высказался о поражении от «Спартака» в Кубке России

Нападающий «Оренбурга» Воробьёв высказался о поражении от «Спартака» в Кубке России
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:3). Напомним, в первой игре «Оренбург» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Сегодня, 15 марта, стало известно, что во втором этапе 1/4 финала Пути регионов «Оренбург» встретится с «Ахматом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

«Сложно сказать по горячим следам. Мы вышли на второй тайм и немного не попали в ритм игры. Сбился темп игры. У соперника стали появляться опасные подходы к нашим воротам, а потом пошли голы.

«Спартак» заменами усилил игру? Это мы плохо вышли после перерыва. Не знаю, с чем это связано. Мы хотели пройти дальше, но не получилось. У нас всё равно в Кубке ещё остаётся шанс. Будем стараться им воспользоваться», — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».

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