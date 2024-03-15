Путём жеребьёвки стала известна турнирная сетка на полуфинал Лиги Европы сезона-2023/2024. Так, победитель четвертьфинальной пары «Бенфика» — «Марсель» встретится с победителем противостояния «Ливерпуль» — «Аталанта». Победитель пары «Милан» — «Рома» встретится с победителем пары «Байер» — «Вест Хэм».

Напомним, первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 11 апреля, а ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является испанская «Севилья». В финале прошлого розыгрыша турнира испанский клуб обыграл римскую «Рому» (1:1 — основное и дополнительное время, 4:1 — серия послематчевых пенальти).