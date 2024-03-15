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Новак Джокович не приедет на футбольный матч между сборными России и Сербии

Новак Джокович не приедет на футбольный матч между сборными России и Сербии
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Первая ракетка мира Новак Джокович не собирается прилетать в Москву на товарищеский матч между футбольными сборными России и Сербии, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, ранее появилась информация, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович может посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта. Накануне, 14 марта, сербский теннисист принял решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Матч между сборными командами России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Джокович — любитель футбола и поклонник сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» и португальской «Бенфики». Кроме того, отец Джоковича любит «Милан» и передал любовь к этому футбольному клубу сыну.

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