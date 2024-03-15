Эммерсон: русский язык — очень богатый. Могу построить целое предложение только из мата

Футболист «Урала» Эммерсон высказался о богатом русском языке, заявив, что может свободно применять нелитературные выражения в речи.

«Нужно отдать должное русскому языку — какой же он богатый! Свободно говорю по-английски и понимаю: мат там строится вокруг трёх слов, которые даже звучат одинаково. А русский язык настолько разнообразный, что я легко могу построить целое предложение, состоящее только из мата. Это очень круто. Но я не говорю, что абсолютно все и везде должны материться. Я сам делаю это только в кругу тех людей, которые знают, что я не какое-то быдло», — приводит слова Эммерсона Sport24.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Урал» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Виктора Гончаренко сыграют со «Спартаком» на выезде. 28-летний Эммерсон подписал контракт с екатеринбургским «Уралом» в мае 2022 года. В этом сезоне защитник провёл 18 матчей, забив один мяч и записав на свой счёт одну голевую передачу. До подписания соглашения с «Уралом» Эммерсон выступал за «СКА-Хабаровск».